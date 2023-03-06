الأمم المتحدة تقول إن وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما زال "كارثيا"

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين ان وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما زال "كارثيا" ولا يظهر "أي بوادر على التحسن"، ذاكرة خصوصا حالات تعذيب واختفاء قسري ارتكبت "مع إفلات تام من العقاب".





ومنذ العام 1993، يحكم الرئيس أسياس أفورقي إريتريا التي تُعد واحدة من أكثر الدول انغلاقا واستبدادية، بقبضة من حديد في أعقاب استقلالها عن إثيوبيا.





وقالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان الاثنين في تقرير إن "وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما زال كارثيا ولا يظهر بوادر على التحسن. ما زالت هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".