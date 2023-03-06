مولوي ناقش مع فرونتسكا تحضيرات الانتخابات البلدية والاختيارية

بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، مع الممثلة المقيمة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في التحضيرات الإدارية واللوجستية الجارية في الوزارة، تحضيرا للانتخابات البلدية والاختيارية.



والتقى مولوي النائب محمد سليمان، وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة عكار.



والتقى أيضا النائب أحمد الخير، وجرى عرض للأوضاع العامة.



كما استقبل ممثل منظمة UNHCR في لبنان ايفو فريجسن، وتم عرض مشاريع المنظمة في لبنان.