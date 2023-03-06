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الأبيض: توسيع نظام التتبّع MEDITRACK
آخر الأخبار
2023-03-06 | 11:21
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الأبيض: توسيع نظام التتبّع MEDITRACK
عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض النتائج التي حققها نظام التتبّع MediTrack الذي تطبقه وزارة الصحة العامة على حوالى 56 من أدوية الأمراض السرطانية التي تعطى بالوريد في المستشفيات، وذلك بلوائح وبيانات تفصيلية موثقة أظهرت التحسن الكبير الذي طرأ على تأمين هذه الأدوية للمرضى، بنسبة تراوحت بين ثمانين ومئة في المئة بحسب البيانات، كما أدوية من نوع الحبوب تعطى في الصيدليات تم تأمينها بنسبة تراوحت بين سبعين وثمانين في المئة بحسب البيانات.
وأعلن الأبيض "توسيع التتبّع من خلال إضافة أنواع جديدة من الأدوية والأمراض إلى نظام MediTrack"، مؤكدا أن "هذه الخطوات تأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها الوزارة والتي تسعى إلى خدمات صحية تراعي المعايير العالمية للجودة مع تطبيق الرقمنة التي تضمن الشفافية وحسن استخدام الموارد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الأبيض في وزارة الصحة العامة تخلله عرض تقني لنتائج نظام التتبع وفيديوهات تشرح بالتفصيل المسار الواجب على المريض والطبيب المعالج والمستشفى والصيدلية إتباعه للحصول على الأدوية المدعومة المشمولة بنظام التتبع.
ويبدأ مسار التتبع بحصول المريض على رقم صحي موحد Unique ID كشرط أساسي للحصول على الدواء (https://we.tl/t-iKRPMgb8EJ)، ورفعت الوزارة عدد المراكز التي يمكن للمريض الحصول من خلالها على هذا الرقم إلى 15 مركزا في مختلف الأراضي اللبنانية (لائحة المراكز مرفقة).
ثم يتم تقديم طلب الحصول على الدواء من خلال الطبيب المعالج الذي يدخل الملف الطبي للمريض ونتائج فحوصه والأدوية التي يجب أن يحصل عليها عبر برنامج أمان الذي يسمح بملاحقة الدواء من وقت وصوله إلى المطار حتى إعطائه للمريض، علما بأن التسجيل على البرنامج هو الطريقة الوحيدة للحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الصحة العامة لاستلام الدواء المدعوم من وزارة الصحة العامة بناء على البروتوكولات المعتمدة في وزارة الصحة العامة (https://we.tl/t-AS3pYC5tZe).
نتائج نظام MediTrack
واستهل الأبيض المؤتمر الصحافي بالتأكيد أنه "منذ تسلمه حقيبته الوزارية يعطي الأولوية لموضوع تأمين الدواء لمستحقيه"، وقال: "الدواء والدواء والدواء... هذه هي الأولوية، فالمعاناة التي يعيشها المرضى، لا سيما مرضى السرطان هي معاناة كبيرة وتحظى بالكثير من الاهتمام. ولذلك، نقف إلى جانب المرضى ونبذل جهودا جبارة من ضمن الموارد المتاحة لتطوير البرامج وتحديث الخدمات بحيث يتم تعويض النقص الحاصل ويكون لأهلنا الأعزاء المرضى ما يحتاجون إليه من دواء وعلاج".
أضاف الأبيض: "إننا لا نتطلع فقط إلى إصلاح النظام الصحي الحالي، بل يهمنا الوصول إلى نظام صحي أفضل وأكثر عدالة".
ووجه "تحية خاصة إلى فريق العمل في وزارة الصحة العامة، الذي لم يبخل أفراده في بذل الجهود الكبيرة لتحقيق ما أمكن تحقيقه حتى اليوم، إذ أن هؤلاء رغم أنهم لا يتقاضون مكافآت إضافية، إلا أنهم يبدون التزاما بعملهم ذي الطابع الإنساني ولم نشعر بغيابهم عن عملهم، رغم ما يشهده القطاع العام من إضراب متواصل".
وقال: "إن تأمين الدواء يواجه ضآلة التمويل، لكن الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل سعت إلى الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة وعدم هدرها من خلال بدئها قبل أشهر عدة بتطبيق نظام MediTrack على عدد من أدوية الأمراض السرطانية، والذي ثبت بالتجربة أنه يسهم في ضبط سوق الدواء والحد من التهريب والتخزين وضمان وصول الدواء إلى المريض الذي يستحق".
وعرض بيانات تفصيلية "تظهر تأمين أصناف متعددة من الأدوية التي تعطى بالوريد بنسبة مئة في المئة لحالات مرضية حصلت على موافقات الوزارة بحسب البروتوكولات المعتمدة. كما تظهر بيانات متصلة بأدوية من أنواع الحبوب تأمين هذه الأدوية بنسبة تصل إلى ثمانين في المئة".
وأوضح أن "من بين المرضى الذين حصلوا على هذه الأدوية مرضى وزارة الصحة العامة والضمان والقوى الأمنية وتعاونية الموظفين والتأمين"، لافتا إلى أن "نسبة حصول المرضى على دوائهم في ارتفاع متزايد مع المضي قدما بتطبيق نظام MediTrack".
وأعلن الأبيض أن "الوزارة ستوسع نظاق التتبع للمضي قدما بتأكيد الاستفادة من الأموال الباهظة التي يتم دفعها للدواء وضمان وصول العدد الأكبر من الأدوية إلى العدد الأكبر من المرضى، تدريجا حتى بلوغ مرحلة تأمين الدواء لكل مريض".
*
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