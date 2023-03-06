الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الممثلة رندة كعدي مكرمة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

آخر الأخبار
2023-03-06 | 13:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الممثلة رندة كعدي مكرمة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الممثلة رندة كعدي مكرمة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

رندة كعدي

مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة"

LBCI التالي
اتفاق تاريخي في الأمم المتحدة على نص معاهدة لحماية أعالي البحار
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:42

أوكرانيا تدعو لتحقيق دولي اثر نشر فيديو قالت إنه يصور إعدام أسير حرب

LBCI
أخبار لبنان
14:07

مخزومي من ستوكهولم: لانتخاب رئيس سيادي غير متورط بفساد مالي او سياسي ويحمل برنامجا إنقاذيا

LBCI
أخبار دولية
14:04

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف الشرطة الباكستانية الأحد

LBCI
أخبار دولية
14:02

موسكو تؤكد ان قواتها أوقفت تبادلا لاطلاق النار في قره باغ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:42

أوكرانيا تدعو لتحقيق دولي اثر نشر فيديو قالت إنه يصور إعدام أسير حرب

LBCI
أخبار لبنان
14:07

مخزومي من ستوكهولم: لانتخاب رئيس سيادي غير متورط بفساد مالي او سياسي ويحمل برنامجا إنقاذيا

LBCI
أخبار دولية
14:04

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف الشرطة الباكستانية الأحد

LBCI
أخبار دولية
14:02

موسكو تؤكد ان قواتها أوقفت تبادلا لاطلاق النار في قره باغ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-02-11

حادثٌ في قطر يودي بحياة اللبناني سائق الدراجات الهوائية ديب عكاوي

LBCI
آخر الأخبار
14:42

أوكرانيا تدعو لتحقيق دولي اثر نشر فيديو قالت إنه يصور إعدام أسير حرب

LBCI
خبر كاذب
2023-01-15

ورقة المليون ليرة لبنانية... ماذا إن طُرحت في الأسواق؟

LBCI
اقتصاد
09:42

حميه عقد اجتماعا تنسيقيا مع وفد من شركة "توتال"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:52

مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ماذا تعني تغريدة البخاري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إيجابية في ملف الدواء: وزارة الصحة توسّع العمل في نظام التتبّع لتأمين الدواء لمستحقيه.. وهذا ما عليكم فعله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!

LBCI
آخر الأخبار
13:33

لبنان يحجز تذكرته الى الالعاب الاولمبية في الجودو

LBCI
آخر الأخبار
13:32

وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في المنطقة.. تهدئة أو حرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا

LBCI
آخر الأخبار
13:31

الممثلة رندة كعدي مكرمة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:15

تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري

LBCI
منوعات
04:33

نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!

LBCI
أخبار لبنان
10:04

نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً

LBCI
أمن وقضاء
07:18

حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران

LBCI
أخبار لبنان
03:05

الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط: سنبدأ باستيفاء أتعابنا مباشرةً من المرضى ابتداءً من 2023/3/15

LBCI
فنّ
04:21

هدية مميّزة من ليونيل ميسي الى ابن نادين نسيب نجيم (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
06:34

عن الفجوة في خِراج بلدة برقا البقاعية: الظاهرة طبيعية

LBCI
حال الطقس
00:20

فروقات حرارية كبيرة بين اليوم والأمس.. هل من منخفض جوي؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة