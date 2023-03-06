أوكرانيا تدعو لتحقيق دولي اثر نشر فيديو قالت إنه يصور إعدام أسير حرب

دعا وزير الخارجية الأوكراني الإثنين المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر حسب قوله إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني.





وقال دميترو كوليبا عبر تويتر "مقطع فيديو مروع لإعدام أسير حرب أوكراني أعزل على أيدي القوات الروسية لمجرد قوله المجد لأوكرانيا. دليل إضافي على أن هذه الحرب تهدف للإبادة الجماعية".





وأضاف "من الضروري أن يبدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا فوريا في جريمة الحرب الشنيعة هذه"، وتابع "يجب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة".