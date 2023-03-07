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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار
آخر الأخبار
2023-03-07 | 00:27
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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