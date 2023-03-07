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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار

آخر الأخبار
2023-03-07 | 00:27
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار

 
 
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