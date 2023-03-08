حمية: وزارة الاشغال العامة والنقل لها دور فعال في ملف التنقيب عن النفط والغاز

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "وزارة الاشغال العامة والنقل لها دور فعال في ملف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان عبر: البحر وانتقال السفن من وإلى المنصات. البر والمساحات التي تحتاجها شركات التنقيب على أرض المرفأ لعمليات التخزين والدعم. الجو والمساحات المخصصة في المطار لانطلاق وهبوط طائرات الهليكوبتر".