سجيع عطية للـLBCI: هناك من تقاضى أموالًا لكي يكون نائبًا في البرلمان ولهذا السبب البلد مكبّل وليس لهؤلاء القدرة على التحرّك وانتخاب الاشخاص بدون استشارة الدولة التي أتت بهم

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