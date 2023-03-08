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o
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o
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سجيع عطية للـLBCI: هناك من تقاضى أموالًا لكي يكون نائبًا في البرلمان ولهذا السبب البلد مكبّل وليس لهؤلاء القدرة على التحرّك وانتخاب الاشخاص بدون استشارة الدولة التي أتت بهم
آخر الأخبار
2023-03-08 | 03:11
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سجيع عطية للـLBCI: هناك من تقاضى أموالًا لكي يكون نائبًا في البرلمان ولهذا السبب البلد مكبّل وليس لهؤلاء القدرة على التحرّك وانتخاب الاشخاص بدون استشارة الدولة التي أتت بهم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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