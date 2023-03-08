أ.ف.ب: توقيف 66 شخصا وإصابة نحو خمسين شرطيا في تظاهرات جورجيا

سجيع عطية للـLBCI: نسير باسم فرنجية في حال لم يكن هناك "فيتو" سعودي عليه

سجيع عطية للـLBCI: نسير باسم فرنجية في حال لم يكن هناك "فيتو" سعودي عليه

سجيع عطية للـLBCI: على فرنجية أن يُعلن ترشيحه بوضوح وأن يتحدّث عن نقاطه أمام الجميع وألا يكون ترشيحه فقط من قِبل حزب الله وأمل