سجيع عطية للـLBCI: يجب ان تتفق القوى المسيحيّة الأساسيّة على برنامج وطنيّ معيّن غير استفزازيّ وان تجلس وتتحاور مع بعضها البعض والجهة التي ترفض ان تجلس وتُحاور تكون مخطئة بحق البلد

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