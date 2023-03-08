أشرف ريفي لـ"#حوار_المرحلة": سليمان فرنجية لا يستطيع الحصول على 65 صوتًا ولا إمكانية لديه بالوصول إلى هذا الرقم حتى مع تجدد الدورات

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