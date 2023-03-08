أشرف ريفي لـ"#حوار_المرحلة": أتوقع إنتخاب رئيس سيادي مطلع الربيع وهذا الرئيس حتى الآن هو ميشال معوض

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سجيع عطية للـLBCI: هناك من تقاضى أموالًا لكي يكون نائبًا في البرلمان ولهذا السبب البلد مكبّل وليس لهؤلاء القدرة على التحرّك وانتخاب الاشخاص بدون استشارة الدولة التي أتت بهم