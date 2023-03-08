أشرف ريفي لـ"#حوار_المرحلة": الساحة السنية بحاجة إلى وقت كي تفرز المكون السني

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سجيع عطية للـLBCI: يجب ان تتفق القوى المسيحيّة الأساسيّة على برنامج وطنيّ معيّن غير استفزازيّ وان تجلس وتتحاور مع بعضها البعض والجهة التي ترفض ان تجلس وتُحاور تكون مخطئة بحق البلد