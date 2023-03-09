نصرالله: لكل من يهددنا بالقتل بالسيارة المفخخة او بالحرب العسكرية أو التجويع او الحصار أو اي طريقة ان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة نحن لا نستسلم بالقتل لو قتلتم رجالنا ونساءنا وأطفالنا لا يمكن أن تهتز ارادتنا

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