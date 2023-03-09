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نصرالله: لكل من يهددنا بالقتل بالسيارة المفخخة او بالحرب العسكرية أو التجويع او الحصار أو اي طريقة ان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة نحن لا نستسلم بالقتل لو قتلتم رجالنا ونساءنا وأطفالنا لا يمكن أن تهتز ارادتنا
آخر الأخبار
2023-03-09 | 09:55
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نصرالله: لكل من يهددنا بالقتل بالسيارة المفخخة او بالحرب العسكرية أو التجويع او الحصار أو اي طريقة ان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة نحن لا نستسلم بالقتل لو قتلتم رجالنا ونساءنا وأطفالنا لا يمكن أن تهتز ارادتنا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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