وزير الدفاع الاميركي: واشنطن قلقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينين

أشرف ريفي لـ"#حوار_المرحلة" حول التحقيقات في تفجير المرفأ: طارق البيطار مصر على كشف الحقيقة ولا نعلم ما مضمون التحقيقات فالبيطار سيد الملف وهو موضوعي وشجاع مع العلم أنهم "مش عم يخلو يمشي" وما يحصل شبيه بما حصل في قضية إغتيال الحريري

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