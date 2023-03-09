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البيت الأبيض: بايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى

آخر الأخبار
2023-03-09 | 12:25
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البيت الأبيض: بايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى
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البيت الأبيض: بايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى

 
 
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