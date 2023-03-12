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السعودية تطلق ناقلا جويا جديدا تحت اسم "طيران الرياض"
آخر الأخبار
2023-03-12 | 08:26
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السعودية تطلق ناقلا جويا جديدا تحت اسم "طيران الرياض"
أعلنت السعودية الأحد إطلاق ناقل جوي جديد تحت اسم "طيران الرياض"، في جزء من سعيها لتحويل العاصمة الرياض إلى مركز طيران دولي ينافس مراكز إقليمية مثل دبي والدوحة.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ طيران الرياض يهدف إلى "إطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030".
وذكرت الوكالة أنّ توني دوغلاس، الرئيس السابق لطيران الاتحاد الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، سيشغل منصب المدير التنفيذي للشركة الوليدة.
*
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