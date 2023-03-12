رئيس جمعيات شركات الضمان أسعد ميرزا لـ "الأحد مع ماريو": هناك ضغوطات من الاطباء لزيادة التعرفة الى 100 بالمئة في وقت الناس في لبنان لا تستطيع ان تتحمل كلفة الطبابة

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