هارون لـ "الاحد مع ماريو": الاتفاقيات بين شركات التأمين ونقابة الاطباء غير قانونية اذ لا يحق لأحد ان يحدد تعرفة الطبيب ولا يحق لأحد ان يدخل بين الطبيب ومريضه

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