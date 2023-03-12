الباحث في الدولية للمعلومات صادق علوية لـ "الاحد مع ماريو": الارقام في ما يتعلق بالدولة وكل الجهات الناظمة مجرد وجهة نظر وطالما ان لا حل اساسي للاقتصاد اللبناني الفوضى في القطاع الاستشفائي مستمرة

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