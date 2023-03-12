وزير الصحة للـ LBCI: عندما يحصل الاتفاق مع صندوق النقد هناك جزء من الاموال ستذهب الى قطاع الاستشفاء لكن صندوق النقد منزعج من اداء الدولة اللبنانية منذ 3 سنوات

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