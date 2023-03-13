ميقاتي من بكركي: أطلعني صاحب الغبطة على الاتصالات التي يقوم بها من أجل الاسراع بانتخاب رئيس والآراء كانت متوافقة على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت

ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية" والتعددية هي مصدر غنى للبنان

ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية" والتعددية هي مصدر غنى للبنان

حسين الحاج حسن للـLBCI: نعمل على تأمين الـ65 صوتاً لفرنجيّة ولكل فريق موقفه ورأيه وحتى في أشدّ الخصومات نحترم الجميع وأي فريق نتواصل معه في سياق الاستحقاق الرئاسي أفضلّ أن يعلن هو عن موقفه ومن الممكن أن تتبدل الأمور