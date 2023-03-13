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ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية" والتعددية هي مصدر غنى للبنان

آخر الأخبار
2023-03-13 | 04:29
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ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ&quot;الهيستريا السياسية&quot; والتعددية هي مصدر غنى للبنان
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ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية" والتعددية هي مصدر غنى للبنان

 
 
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