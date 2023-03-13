الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري

الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري

ميقاتي من بكركي: أطلعني صاحب الغبطة على الاتصالات التي يقوم بها من أجل الاسراع بانتخاب رئيس والآراء كانت متوافقة على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت