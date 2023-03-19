مصادر للـLBCI: هذا الاسبوع لن يشهد اي اجتماع بين فرنسا والسعودية حول الملف اللبناني كما لم تتم جدولة أي اجتماع آخر للفترة المقبلة

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