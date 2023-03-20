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التحكم المروري: قطع السير بشكل جزئي على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

آخر الأخبار
2023-03-20 | 06:23
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التحكم المروري: قطع السير بشكل جزئي على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
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التحكم المروري: قطع السير بشكل جزئي على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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