مديرة مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط د.مهى يحيى لـ"#عشرين_30": هناك تسريع في وتيرة بلورة الإتفاق السعودي الإيراني ونحن بحالة ترقب وأول نتيجة هي دعوة الرئيس الإيراني وهناك تعهد من الإيرانيين بالتوقف عن تسليح الحوثيين

الصايغ للـ LBCI: ماكرون لديه من الكرامة ان لا يقبل الصورة التي تتظهر عن فرنسا في لبنان وهي أنها تُغَلِّب الاعمال وتحاول التسويق لمحور الممانعة وما يُكتب من انتقادات لموقف فرنسا وشركة توتال وانها تتدخل في الانتخابات

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