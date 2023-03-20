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الكاتب والباحث في العلاقات الدولية د.وليد شرارة لـ"#عشرين_30": الإتفاق السعودي الإيراني يخلق مناخات إيجابية تساعد للتوصل إلى حلول في كل ساحة فوجود بيئة إقليمية فيها إنفراج يساعد على الحل حتى لو بوتيرة مختلفة بين ساحة وأخرى

آخر الأخبار
2023-03-20 | 15:58
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الكاتب والباحث في العلاقات الدولية د.وليد شرارة لـ&quot;#عشرين_30&quot;: الإتفاق السعودي الإيراني يخلق مناخات إيجابية تساعد للتوصل إلى حلول في كل ساحة فوجود بيئة إقليمية فيها إنفراج يساعد على الحل حتى لو بوتيرة مختلفة بين ساحة وأخرى
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الكاتب والباحث في العلاقات الدولية د.وليد شرارة لـ"#عشرين_30": الإتفاق السعودي الإيراني يخلق مناخات إيجابية تساعد للتوصل إلى حلول في كل ساحة فوجود بيئة إقليمية فيها إنفراج يساعد على الحل حتى لو بوتيرة مختلفة بين ساحة وأخرى

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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