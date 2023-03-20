العميد المتقاعد خليل حلو لـ"#عشرين_30": أساس الإتفاق وقف الحرب في اليمن بسبب إستنزاف إيران والسعودية في هذه الحرب والمفاوضات أصبحت البديل ولبنان سوريا والعراق أفضلية لإيران ولكن لن يترجم هذ الإتفاق بحلحلة في لبنان قريبًا

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