رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن د.بول سالم لـ"#عشرين_30": النظام الإيراني لديه أهداف إقليمية لكن السعودية تهتم بنمو بلدها وتريد نزع أي فتيل كالحوثي الذي يؤثر على هذا الهدف ولا شك أن عودة العلاقات الديبلوماسية أمر إيجابي

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