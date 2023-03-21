احصاءات غرفة التحكم المروري: ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في خمسة حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: الشرط الاساسيّ والاقليمي والسعودي للرئيس ان يكون لديه مشروع اصلاحي حقيقي لبناني خالٍ من الممارسات التي شهدناها في السنوات الماضية

النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: الشرط الاساسيّ والاقليمي والسعودي للرئيس ان يكون لديه مشروع اصلاحي حقيقي لبناني خالٍ من الممارسات التي شهدناها في السنوات الماضية

حلو لـ"#عشرين_30": علاقة الصين بإيران والسعودية جيدة جدًا ولديها إتفاقيات إستراتيجية مع الطرفين وهذه أول مرة تنجز الصين إتفاقًا ديبلوماسيًا من هذا النوع ودورها اليوم إيجابي ومهم جدًا