البزري للـLBCI: الموقف السعوديّ حيال مواصفات رئيس الجمهورية أكثر وضوحًا من الموقف الفرنسي لأنه وضع مواصفات جديّة وواضحة للرئيس

البزري للـLBCI: نتمنى من الحكومة ان تظهر ورقة واحدة عن طبيعة مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي

البزري للـLBCI: نتمنى من الحكومة ان تظهر ورقة واحدة عن طبيعة مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي

النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: الشرط الاساسيّ والاقليمي والسعودي للرئيس ان يكون لديه مشروع اصلاحي حقيقي لبناني خالٍ من الممارسات التي شهدناها في السنوات الماضية