الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البزري للـLBCI: القوى الوسطية والمستقلة يجب ألا يكون لديها أي حرج للالتقاء مع كل الاطراف

آخر الأخبار
2023-03-21 | 04:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البزري للـLBCI: القوى الوسطية والمستقلة يجب ألا يكون لديها أي حرج للالتقاء مع كل الاطراف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البزري للـLBCI: القوى الوسطية والمستقلة يجب ألا يكون لديها أي حرج للالتقاء مع كل الاطراف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للـLBCI:

القوى

الوسطية

والمستقلة

لديها

للالتقاء

الاطراف

LBCI التالي
البزري للـLBCI: هناك شبه استحالة بالمجيء برئيس للجمهورية بدون موافقة الكتل المسيحيّة الكبرى
للمرة الخامسة... خطوبة قطب الإعلام روبرت مردوخ البالغ 92 عاماً
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
11:17

"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك

LBCI
آخر الأخبار
09:00

التحكم المروري: اعادة فتح السير على مستديرة العبدة عكار كما على اوتوستراد البداوي محلة الاكومي

LBCI
اقتصاد
08:55

مصرف لبنان: عملية مفتوحة ومستمرة لصيرفة على سعر 90 ألف ليرة لبنانية

LBCI
امن وقضاء
08:50

انفجار لغم عند حدود بلدة عيتا الشعب وإصابة عنصر من الجيش الاسرائيلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
11:17

"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك

LBCI
آخر الأخبار
09:00

التحكم المروري: اعادة فتح السير على مستديرة العبدة عكار كما على اوتوستراد البداوي محلة الاكومي

LBCI
آخر الأخبار
08:49

الوكالة الوطنية للإعلام: محتجون على ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته أقدموا على قطع الطريق عند دوار محطة الجبلي لجهة المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك بالإطارات المشتعلة ويعمل الجيش على إعادة فتحها أمام السيارات

LBCI
منوعات
08:30

جدل بين الكتّاب في شأن الاستعانة بـ"مدققي الحساسيات" تجنباً للإساءة إلى أي فئة اجتماعية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-03-01

العثور على جثة شاب مصابة بطلق ناري في دير الزهراني

LBCI
آخر الأخبار
17:07

د.سالم لـ"#عشرين_30": الخشية الأميركية تجاه الصين أمر مهم والصين بدأت تطرح نفسها كبديل ديبلوماسي عالمي أما نظرتها للشرق الأوسط محدودة واهتمامها ينحصر باستمرار تدفق النفط الخليجي لسوقها وهي لن تتحدى الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
06:49

قطع السير على مستديرة العبدة - عكار وطريق السويقة الجسرين في طرابلس وطريق بعلبك الدولي

LBCI
صحف اليوم
01:05

وليد جنبلاط: فرنجية ومعوض مرشحا تحدٍّ والمقايضة بين الرئاستين بدعة (الأخبار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:35

نقابة الصيادلة تدعو الى الإفقال... فما هي الأسباب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

مخالفات بالجملة في السوبرماركات ومحال الخضار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

التطبيع مع النظام السوري... قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

كيف إنعكس الاتفاق السعودي الايراني على اليمن والعراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

خلوة بكركي موضع نقاش داخل عدد من الكتل السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

معاناة مرضى غسيل الكلى تتفاقم ووزير الصحة يقدم وعودا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

ميقاتي إلى قبرص وملف الترسيم خلافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

بعد حسمه معركة الكلاسيكو... برشلونة أقرب من أي وقت إلى اللقب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

قصائد حب بين العاصمة اللبنانية ونزار قباني في مئويته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

هذه هي ضريبة السهر... تفلت وسلاح ودم

LBCI
اقتصاد
04:28

اسعار المحروقات تحلّق..

LBCI
اقتصاد
10:20

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها

LBCI
اقتصاد
13:10

الدولار "طلوع"... ومعه أسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

وسيم حكيم أب لطفلين مفقود الإتصال به... لا خطف ولا فدية وعائلته على أعصابها منذ أسبوع

LBCI
أخبار لبنان
05:14

العثور على جثة شاب أعلن اختفاؤه منذ ايام

LBCI
اقتصاد
10:45

للمستفدين من برنامج أمان ... بإمكانكم استلام المساعدات الماليّة عن كانون الثاني وشباط 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

هذا مصير الكلاب الشاردة في بعلبك!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة