البزري للـLBCI: هناك شبه استحالة بالمجيء برئيس للجمهورية بدون موافقة الكتل المسيحيّة الكبرى

مدير الابتكار في دار "موسكينو" للأزياء يستقيل من منصبه

مدير الابتكار في دار "موسكينو" للأزياء يستقيل من منصبه

البزري للـLBCI: القوى الوسطية والمستقلة يجب ألا يكون لديها أي حرج للالتقاء مع كل الاطراف