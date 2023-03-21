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متن
17
o
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o
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o
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أ.ف.ب. نقلا عن وسائل إعلام يابانية: رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يصل الى كييف
آخر الأخبار
2023-03-21 | 06:56
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أ.ف.ب. نقلا عن وسائل إعلام يابانية: رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يصل الى كييف
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