زيلينسكي يعلن أنه دعا الصين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا "وينتظر ردا"

حلو لـ"#عشرين_30": علاقة الصين بإيران والسعودية جيدة جدًا ولديها إتفاقيات إستراتيجية مع الطرفين وهذه أول مرة تنجز الصين إتفاقًا ديبلوماسيًا من هذا النوع ودورها اليوم إيجابي ومهم جدًا

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