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o
متن
20
o
كسروان
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o
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o
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o
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البحرية الروسية صدت هجومًا لمسيرة على مرفأ سيفاستوبول في القرم
آخر الأخبار
2023-03-22 | 01:44
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البحرية الروسية صدت هجومًا لمسيرة على مرفأ سيفاستوبول في القرم
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