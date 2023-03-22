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مقدّمة النشرة المسائيّة 22-03-2023
آخر الأخبار
2023-03-22 | 13:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 22-03-2023
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مقدّمة النشرة المسائيّة 22-03-2023
في لبنان, لا شيء يبنى عليه لاحداث خرق في ملف رئاسة الجمهورية وهذا هو مختصر اليوميات السياسية,مع كل ما تحمله من تداعيات على الازمة الاقتصادية والمالية .
فعمليا لا مبادرات في الموضوع الرئاسي, سوى مبادرة بكركي.
وفي هذا الاطار, علمت الـLBCI ان مبادرة البطريرك الراعي مستمرة للايام الخمسة عشرة المقبلة, وستشمل جميع الافرقاء ومن كل الطوائف .
وبحسب ما نقل عن الصرح البطريركي, فان بكركي تعرب عن تفاؤلها بامكان التوصل في نهاية هذه الفترة, الى التوافق على اسماء ثلاثة مرشحين , يمكن الذهاب بهم الى مجلس النواب .
المصادر التي كشفت وجود لائحة تضم خمسة عشر اسما, اضافة الى خمس خانات فارغة, يستطيع كل من يرغب من الافرقاء زيادة اسماء عليها , ابدت ارتياحها لتجاوب النواب المسيحيين مع دعوة البطريرك لهم للصلاة ,مؤكدة ان لا فخ سياسيا سينصب لهم , لان اللقاء لا ارتباط له بالسياسة .
مبادرة بكركي, لكي تنجح, لا بد ان تعتمد على مبدأ المصالحة الحقيقية, شرط ان لا تحصر هذه المصالحة بفئة او طائفة من دون اخرى.
فهل يريد اللبنانيون فعلا التصالح ؟ ام سينتظرون كعادتهم, تداعيات مصالحات المنطقة,وابرزها المصالحة السعودية الايرانية على الداخل اللبناني ؟
اذا اختار اللبنانيون التصالح ,سيشكلون جزءا من بدء عملية المصالحات على مستوى المنطقة ككل,واذا اختاروا الانتظار, فيسخسرون معركة اعادة النهوض بالبلد.
فالعالم دخل في سباق قمته الصراع الصيني الاميركي والتغيرات التي اعلن الرئيس الصيني انها تحصل بدفع من بكين وموسكو,وبين التطرف الذي بدأ يغزو اوروبا,واستعادة السلام الذي يبنى في الشرق الاوسط.
وفي الحالات الثلاث, يبقى لبنان اصغر بكثير من التغيرات,في وقت احلام اطفاله في يوم عيدهم كبيرة .
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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