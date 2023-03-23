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الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
آخر الأخبار
2023-03-23 | 06:23
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الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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