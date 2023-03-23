الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي من عين التينة: كنت صريحاً مع بري بأن الاوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لانقاذ البلد فالحكومة لا تستطيع ان تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهورية
آخر الأخبار
2023-03-23 | 07:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ميقاتي من عين التينة: كنت صريحاً مع بري بأن الاوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لانقاذ البلد فالحكومة لا تستطيع ان تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهورية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التينة:
صريحاً
الاوضاع
تقتضي
عملية
طوارئ
سريعة
لانقاذ
البلد
فالحكومة
تستطيع
بدورها
نيابي
انتخاب
للجمهورية
التالي
أول صاروخ مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد يفشل ببلوغ مداره
الحمض النووي من شعر بيتهوفن يدل على سبب وفاته
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-03-20
"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
اخبار البرامج
2023-03-20
"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
0
أخبار دولية
12:58
14 قتيلا بينهم أربعة جنود في هجوم جهادي في شمال بوركينا فاسو
أخبار دولية
12:58
14 قتيلا بينهم أربعة جنود في هجوم جهادي في شمال بوركينا فاسو
0
أخبار دولية
12:54
تجدد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل واشتباكات مع الشرطة
أخبار دولية
12:54
تجدد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل واشتباكات مع الشرطة
0
أخبار دولية
12:49
مقتل جندي أرميني في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان
أخبار دولية
12:49
مقتل جندي أرميني في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-03-20
"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
اخبار البرامج
2023-03-20
"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
0
أخبار دولية
12:58
14 قتيلا بينهم أربعة جنود في هجوم جهادي في شمال بوركينا فاسو
أخبار دولية
12:58
14 قتيلا بينهم أربعة جنود في هجوم جهادي في شمال بوركينا فاسو
0
أخبار دولية
12:54
تجدد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل واشتباكات مع الشرطة
أخبار دولية
12:54
تجدد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل واشتباكات مع الشرطة
0
أخبار دولية
12:49
مقتل جندي أرميني في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان
أخبار دولية
12:49
مقتل جندي أرميني في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:40
وفاة مقدّمة برامج الأطفال المصرية الشهيرة "أبلة فضيلة" عن 94 عاماً
منوعات
08:40
وفاة مقدّمة برامج الأطفال المصرية الشهيرة "أبلة فضيلة" عن 94 عاماً
0
أخبار دولية
15:08
ديسانتيس يهاجم ترامب بعنف مع احتدام المنافسة بين الجمهوريين للترشح للرئاسة
أخبار دولية
15:08
ديسانتيس يهاجم ترامب بعنف مع احتدام المنافسة بين الجمهوريين للترشح للرئاسة
0
منوعات
2023-03-15
حادثة غريبة... أب يسرق ابنه أمام صرّاف آلي!
منوعات
2023-03-15
حادثة غريبة... أب يسرق ابنه أمام صرّاف آلي!
0
أخبار دولية
2023-02-21
بايدن: "دعمنا لأوكرانيا لن يضعف"
أخبار دولية
2023-02-21
بايدن: "دعمنا لأوكرانيا لن يضعف"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: للتصعيد في حال لم يصل الضحايا الى عدالة
أخبار لبنان
07:40
اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: للتصعيد في حال لم يصل الضحايا الى عدالة
0
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي
0
أخبار دولية
05:36
مدفيديف: توقيف بوتين سيكون "إعلان حرب" على موسكو
أخبار دولية
05:36
مدفيديف: توقيف بوتين سيكون "إعلان حرب" على موسكو
0
أخبار لبنان
04:42
فياض في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: التمويل الإستثماري توقّف لجميع المشاريع الإستراتيجية
أخبار لبنان
04:42
فياض في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: التمويل الإستثماري توقّف لجميع المشاريع الإستراتيجية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
اقتصاد
08:26
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
اقتصاد
08:26
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
3
أخبار لبنان
08:14
تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً
أخبار لبنان
08:14
تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً
4
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
5
أخبار لبنان
12:25
"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان
أخبار لبنان
12:25
"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان
6
خبر عاجل
09:07
صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"
خبر عاجل
09:07
صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"
7
أمن وقضاء
02:30
توقيف امرأة لقيامها بأعمال مخلّة بالآداب.. على علاقة بشخصيّات "مرموقة"
أمن وقضاء
02:30
توقيف امرأة لقيامها بأعمال مخلّة بالآداب.. على علاقة بشخصيّات "مرموقة"
8
خبر عاجل
10:16
مصادر لرويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما
خبر عاجل
10:16
مصادر لرويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store