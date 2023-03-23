أهالي ضحايا انفجار بيروت بعد لقائهم القاضي سهيل عبود: هناك تطمينات وملف تحقيقات تفجير المرفأ لم يتوقّف وهناك مكتب إدّعاء يتابع الموضوع وإذا لن يسير التحقيق سنتوجّه الى الدول الخارجية ولن نترك هذا الموضوع لا محليا ولا دولياً

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