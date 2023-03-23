وزارة الخارجية السعودية: بدء مباحثات مع وزارة الخارجية السورية لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين ويجري التباحث بين مسؤولين في البلدين حول استئناف تقديم الخدمات

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الياس حنكش للـLBCI: لا جلسة غير جلسة انتخاب رئيس ولا يستطيع المجلس أن يقوم بأي شيء يسمّى "ضرورة" غير انتخاب رئيس الجمهورية ولماذا هذا الاصرار لعقد جلسة تشريعيّة؟