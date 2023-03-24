الصبّاح للـLBCI: لو كان الوضع أفضل مع أخواننا السعوديين لأنتجنا دراما سعودية في لبنان ويجب أن يتم التوصل إلى حلّ في ما يخصّ مشكلة الإنترنت في لبنان وهذا موضوع حساس

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الصبّاح للـLBCI: الرئيس ميقاتي يحبّ الدراما ويستوعب أهمية هذه الصناعة ونحاول أن نعمل معه وعدد من الوزراء ووزير السياحة تمكّن من تأمين عروض من قطر لإنشاء استديوهات في لبنان