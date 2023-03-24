الصبّاح لـلـLBCI: أرى مستقبلاً واعداً لصناعة الإنتاج وأناشد الجامعات لخلق طاقات لتطوير هذه الصناعة

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الصبّاح لـلـLBCI: الموسم الرئيسي هو موسم رمضان ومنذ سنوات كنا نعمل بجهدٍ لهذا الشهر إلا أن بعد دخول التقنيات الجديدة والمنصات فأصبحت تتضمن المسلسلات الحلقات المناسبة والنص المناسب وهذا الأمر فتح ذهنية المؤلفين