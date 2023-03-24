لقاءٌ خاص من تنظيم fifty fifty للإضاءةِ على نضالِ المساواةِ في العمل البلدي

لقاءٌ خاص من تنظيم fifty fifty للإضاءةِ على نضالِ المساواةِ في العمل البلدي



في السياسة وضمنِ اطار دعم مشاركةِ المرأة في السياسة المحلية، لقاءٌ خاص من تنظيم fifty fifty للإضاءةِ على نضالِ المساواةِ في العمل البلدي.



هذا اللقاءُ يأتي بعد سلسلةِ الورشاتِ التدريبيةِ التي أجرتها فيفتي فيفتي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيروت، لأكثرَ من أربعِ مئةِ 400 مرشحةٍ محتملةٍ للإنتخاباتِ البلديةِ في كل المناطقِ اللبنانية، ضمنَ برنامجِ ثورة النساء في السياسة - بلديات 2023.