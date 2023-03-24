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مريض بحاجة ماسة من أجل عملية دقيقة الى دم من فئة O + في مستشفى شتورا. للتبرع: 70477894
آخر الأخبار
2023-03-24 | 15:27
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مريض بحاجة ماسة من أجل عملية دقيقة الى دم من فئة O + في مستشفى شتورا. للتبرع: 70477894
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