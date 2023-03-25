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مريض بحاجة ماسة جداً لبلاكيت دم من فئة O+ في مستشفى الروم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 79187285

آخر الأخبار
2023-03-25 | 08:02
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مريض بحاجة ماسة جداً لبلاكيت دم من فئة O+ في مستشفى الروم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 79187285
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مريض بحاجة ماسة جداً لبلاكيت دم من فئة O+ في مستشفى الروم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 79187285

 
 
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