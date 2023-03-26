منخفض جوّي بفعاليّة ضعيفة يسيطر على لبنان...

يسيطر على لبنان منخفض جويّ بفعالية ضعيفة اليوم مع احتمال امطار خفيفة ومحلية وانخفاض بدرجات الحرارة، ويتأثّر لبنان بطقس بارد منتصف الاسبوع الحالي.١- الحرارة ساحلاً ١٢ و ١٩ درجة بقاعا بين ٦ و ١٦ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خاصة قبل الظهر وتتساقط ثلوج خفيفة على الجبال العالية ٢٢٠٠متر٣- الرياح : شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa٦- الرؤية متوسطة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجةمتقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لتساقط بعض الامطار المحلية او الرذاذ والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/سمستقر وغائم جزئيا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س