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الراعي:العمى السياسي جعل الكتل النيابية والنافذين عليها يُمعنون في عدم انتخاب رئيس للجمهورية كي لا تنتظم المؤسسات الدستورية وفي طليعتها المجلس النيابي الفاقد صلاحية التشريع والمساءلة والمحاسبة والحكومة الفاقدة صلاحية عقد جلساتها لاتخاذ قرارات إجرائية

آخر الأخبار
2023-03-26 | 03:45
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الراعي:العمى السياسي جعل الكتل النيابية والنافذين عليها يُمعنون في عدم انتخاب رئيس للجمهورية كي لا تنتظم المؤسسات الدستورية وفي طليعتها المجلس النيابي الفاقد صلاحية التشريع والمساءلة والمحاسبة والحكومة الفاقدة صلاحية عقد جلساتها لاتخاذ قرارات إجرائية
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الراعي:العمى السياسي جعل الكتل النيابية والنافذين عليها يُمعنون في عدم انتخاب رئيس للجمهورية كي لا تنتظم المؤسسات الدستورية وفي طليعتها المجلس النيابي الفاقد صلاحية التشريع والمساءلة والمحاسبة والحكومة الفاقدة صلاحية عقد جلساتها لاتخاذ قرارات إجرائية

 
 
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