الراعي الى المسؤولين: يا لسوء الزمان الذي اوصلكم الى حيث انتم من احتلال للدولة

عودة: معظم المصائب كانت نتيجة الوعود الكاذبة والكاذبون لا ينفكّون يطلقون التطمينات الواهية وبث الآمال الكاذبة

عودة: معظم المصائب كانت نتيجة الوعود الكاذبة والكاذبون لا ينفكّون يطلقون التطمينات الواهية وبث الآمال الكاذبة

الراعي:العمى السياسي جعل الكتل النيابية والنافذين عليها يُمعنون في عدم انتخاب رئيس للجمهورية كي لا تنتظم المؤسسات الدستورية وفي طليعتها المجلس النيابي الفاقد صلاحية التشريع والمساءلة والمحاسبة والحكومة الفاقدة صلاحية عقد جلساتها لاتخاذ قرارات إجرائية