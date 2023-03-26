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o
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عودة: معظم المصائب كانت نتيجة الوعود الكاذبة والكاذبون لا ينفكّون يطلقون التطمينات الواهية وبث الآمال الكاذبة
آخر الأخبار
2023-03-26 | 04:10
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عودة: معظم المصائب كانت نتيجة الوعود الكاذبة والكاذبون لا ينفكّون يطلقون التطمينات الواهية وبث الآمال الكاذبة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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